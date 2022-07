PNG Elections: O'Neil retains Ialibu Pangia open seat

PNC party leader and Ialibu Pangia incumbent MP, Peter O'Neil has retained the Ialibu Pangia open seat. He was declared the winner this evening.

Here are the final results after count 119/119 of the Ialibu Pangia boxes.

A. Ialibu Urban

After Count 06/06.

10. Ricky Pake - 144

11. Peter O'Neill - 1535

12. Sam Tamu Wange - 134

13. Stanley Kuli Liria - 412

14. Prof. Sam Sirox Kari - 02

15. Louis Apurel Walipi - 373

16. Wai Omola - 02

17. Leonard Pangepea - 04

18. Kuare Micah Diri Kapolo - 01

B. Kewabi

After count 33/33

10. Ricky Pake - 3239

11. Peter O'Neill - 10, 938

12. Sam Tamu Wange - 762

13. Stanley Kuli Liria - 1, 070

14. Prof. Sam Sirox Kari - 650

15. Louis Apurel Walipi - 87

16. Wai Omola - 07

17. Leonard Pangepea - 04

18. Kuare Micah Diri Kapolo - 35

C. South Wiru

After count 36/36

10. Ricky Pake - 61

11. Peter O'Neill - 14, 618

12. Sam Tamu Wange - 2,542

13. Stanley Kuli Liria - 7, 991

14. Prof. Sam Sirox Kari - 00

15. Louis Apurel Walipi - 06

16. Wai Omola - 84

17. Leonard Pangepea - 09

18. Kuare Micah Diri Kapolo - 03

D. East Pangia

After count number 34/34

10. Ricky Pake - 297

11. Peter O'Neill - 13, 328

12. Sam Tamu Wange - 2, 407

13. Stanley Kuli Liria - 3, 796

14. Prof. Sam Sirox Kari - 08

15. Louis Apurel Walipi - 45

16. Wai Omola - 06

17. Leonard Pangepea - 19

18. Kuare Micah Diri Kapolo - 01

E. KUARE

After count 10/10

10. Ricky Pake - 1, 275

11. Peter O'Neill - 4, 687

12. Sam Tamu Wange - 61

13. Stanley Kuli Liria - 631

14. Prof. Sam Sirox Kari - 78

15. Louis Apurel Walipi - 66

16. Wai Omola - 00

17. Leonard Pangepea - 00

18. Kuare Micah Diri Kapolo - 609

Total final results after count 119/119

1. Peter O'Neill - 45, 106

2. Stanley Kuli Liria - 13, 909

3. Sam Tamu Wange - 5, 906

4. Ricky Pake - 5, 016

5. Professor Sirox Kari - 738

6. Kuare Diri Micah Kapolo - 649

7. Louis Apurel Walipe - 577

8. Wai Omola - 99

9. Leonard Pangepea - 36

Peter O'Neill has surpassed the absolute majority from the total of 72, 036 voters scoring 45, 106, which is 62.2%.

O'Neill was declared at 7:10pm.





