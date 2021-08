PNG Digicel Cup Results, Ladder after Round 9

The following are the results and ladder for PNG Digicel Cup Competition ladder and results after round 9.

ROUND 9 RESULTS, LADDERS AND FINALS UPDATES

Eagles 16 Lahanis 16

Wigmen 22 Cutters 14

Tigers 22 Mioks 14

Vipers 16 Isou 14

Tumbe 34 Dabaris 16

Muruks 20 Gurias 8

Ladder

1.Tigers 16

2.Muruks 16

3.Tumbe 14

4.Vipers 13

5.Wigmen 12

6.Gurias 7

7.Eagles 7

8.Mioks 5

9.Lahanis 5

10.Isou 5

11.Cutters 4

12.Dabaris 4

*Wigmen, Tigers, Tumbe, Muruks and Vipers will go into the finals despite the last two remaining rounds.There is one more spot to fill.

Round 10

Muruks vs Tigers Lae

Tumbe vs Lahanis Minj

Mioks vs Wigmen Wabag

Gurias vs Vipers Kokopo

Isou vs Eagles Pom

Dabaris vs Cutters Pom

Credits: Peter Giwoso





Next : We don’t want Suva to be burnt like before: Fiji Defence Minister